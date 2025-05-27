Уничтожение дрона ВСУ сняли на видео

Появилось видео уничтожения дрона ВСУ бойцами Росгвардии

В сети появилось видео работы мобильной огневой группы (МОГ) Росгвардии в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Кадры размещены в Telegram-канале «Соловьев».

На ролике видно, как бойцы ведут огонь по ударному беспилотнику Вооруженных сил Украины (ВСУ) из стрелкового оружия. После нескольких секунд интенсивного огня по дрону тот взорвался под одобрительные выкрики. Где и когда было снято видео — не раскрывается.

В апреле сообщалось, что воннослужащие Росгвардии с помощью стрелкового оружия защитили ночью небо над Донецкой народной республикой (ДНР). Бойцы засекли 17 вражеских беспилотников, их удалось сбить огнем из стрелкового оружия.