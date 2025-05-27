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12:21, 27 мая 2025Силовые структуры

Утаившей побои Далера Бобиева экс-заведующей детсадом изменили приговор

На Урале экс-заведующей детсада ужесточили приговор по делу об убийстве Бобиева
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

На Урале суд изменил приговор бывшей заведующей екатеринбургского детского сада, которая утаила от органов опеки информацию о побоях у одного из воспитанников — пятилетнего Далера Бобиева, с которым через некоторое время расправился его опекун. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов Свердловской области.

Женщина признана виновной по части 2 статьи 293 УК РФ («Халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека»). Она получила один год и 10 месяцев лишения свободы, но отбывать наказание она начнет после того, как ее ребенок достигнет 14-летнего возраста.

В феврале суд приговорил фигурантку к двум годам принудительных работ.

В августе 2022 года медики детского сада сообщили исполняющей обязанности заведующей детского сада, что обнаружили на теле пятилетнего Далера Бобиева травмы. Узнав об этом, она не стала сообщать в управление социальной политики, органы системной профилактики и правоохранителям. Также, в конце августа 2022 года женщина передала информацию о невыявлении фактов травмирования воспитанников детсада в территориальное отделение полиции. Кроме того, фигурантка не сообщила уполномоченным органам о том, что в течение 201 дня мальчик не посещал детский сад без уважительной причины.

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