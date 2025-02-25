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09:40, 25 февраля 2025Силовые структуры

Экс-заведующую детским садом осудили по делу Далера Бобиева

На Урале осудили экс-заведующую детским садом, куда ходил убитый Далер Бобиев
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

На Урале Чкаловский районный суд Екатеринбурга приговорил бывшую исполняющую обязанности заведующей детским садом, который посещал пятилетний Далер Бобиев, к принудительным работам. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре Свердловской области.

Женщина признана виновной по части 2 статьи 293 УК РФ («Халатность, повлекшая по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью и смерть человека»). Сначала суд приговорил ее к двум годам лишения свободы, но потом заменил наказание на принудительные работы на срок два года с удержанием 15 процентов заработка в доход государства с лишением права занимать руководящие должности, связанные с исполнением организационно-распорядительных функций в органах государственных и муниципальных образовательных организаций на два года.

Как установил суд, в августе 2022 года медики детского сада сообщили фигурантке, что обнаружили на теле пятилетнего Далера Бобиева травмы. Узнав об этом, исполняющая обязанности заведующей не сообщила об этом в управление социальной политики, органы системной профилактики и правоохранителям. Кроме того, в конце августа 2022 года она сообщила в территориальное отделение полиции данные о невыявлении фактов травмирования воспитанников детсада. Также женщина не сообщила уполномоченным органам о том, что в течение 201 дня мальчик не посещал детский сад без уважительной причины.

Ранее сообщалось, что Гарнизонный суд Екатеринбурга приговорил к пяти годам лишения свободы приемного отца пятилетнего Далера Бобиева, пропавшего в 2023 году.

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