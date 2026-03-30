Плакавшему в суде экс-замгубернатора Курской области запросили многолетний приговор

Прокурор запросил 19 лет колонии экс-замгубернатора Курской области Дедову

Прокурор запросил 19 лет колонии строгого режима экс-замгубернатора Курской области Алексею Дедову по делу о взятках. Об этом сообщает ТАСС.

Также Дедова просят оштрафовать на 500 миллионов рублей.

Ранее сообщалось, что экс-замгубернатора признал свою вину в инкриминируемом преступлении. По версии следствия, Дедов совместно с экс-главой региона Алексеем Смирновым при посредничестве получили взятку в размере 12,9 миллиона рублей за помощь двум компаниям — ООО «Стройтехнолгрупп» и ООО «Евроклимат 2000».

Также они получили восемь миллионов рублей за содействие аффилированной бывшему депутату Курской области компании, с которой был заключен контракт на строительство фортификационных сооружений на территории области на сумму свыше 192 миллионов рублей.

Об аресте Дедова стало известно в сентябре 2025 года. Тогда он расплакался в суде на избрании меры пресечения.

