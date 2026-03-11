Реклама

Силовые структуры
16:20, 11 марта 2026Силовые структуры

Экс-замгубернатора Курской области Дедов сознался в получении взяток

Бывший замгубернатора Курской области Дедов признал вину во взятках
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: Telegram-канал «Объединенная пресс-служба судебной системы Курской области»

Бывший заместитель губернатора Курской области Алексей Дедов, обвиняемый в получении взяток, признал свою вину в инкриминируемом преступлении. Об этом в своем Telegram-канале сообщает пресс-служба судов региона.

Отмечается, что еще один проходящий по делу подсудимый Дмитрий Шубин, обвиняемый в посредничестве во взятке в особо крупном размере, также признал свою вину.

По версии следствия, Дедов совместно с экс-главой региона Алексеем Смирновым при посредничестве Шубина получили взятку в размере 12,9 миллиона рублей за помощь двум компаниям ООО «Стройтехнолгрупп» и ООО «Евроклимат 2000».

Также они получили восемь миллионов рублей за содействие аффилированной бывшему депутату Курской области Васильеву ООО «КТК Сервис», с которой был заключен контракт на строительство фортификационных сооружений на территории области на сумму свыше 192 миллионов рублей.

Ранее сам бывший губернатор Курской области Алексей Смирнов заключил сделку со следствием, в рамках которой признался в получении около 30 миллионов рублей

