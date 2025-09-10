Бывший замгубернатора Курской области расплакался в суде. Он обвиняется в хищении миллиарда рублей при строительстве фортификаций

Бывший первый заместитель губернатора Курской области Алексей Дедов расплакался в московском суде.

Он арестован по делу о мошенничестве в особо крупном размере (статья 159 УК РФ), а именно о хищении бюджетных средств, выделенных на строительство фортификаций на границе с Украиной.

10 сентября экс-замглавы региона выступал в Мещанском суде города Москвы. Он просил отпустить его из-под стражи и рассказывал о своих заслугах и семье. Мужчина прослезился, говоря о жене, и прервал речь на некоторое время.

Дедов в суде Кадр: Telegram-канал «Суды общей юрисдикции города Москвы»

Всего по делу проходят 11 обвиняемых. Ущерб бюджету оценили в более чем один миллиард рублей. По данным следствия, бывший губернатор Курской области Алексей Смирнов и Алексей Дедов вместе с руководством Корпорации развития Курской области организовали хищение денег. Им вменяют растрату бюджетных средств, перечисленных этой организации в рамках заключенного договора подряда о возведении двух опорных пунктов для Пограничной службы ФСБ. Смирнов и бывший глава корпорации Владимир Лукин также арестованы.

Дедову и Смирнову продлили срок ареста

10 сентября Мещанский суд столицы продлил срок содержания под стражей экс-губернатору Курской области Смирнову и его бывшему заместителю Дедову на три месяца.

Так, суд постановил удовлетворить ходатайство следователя и продлить меру пресечения в виде заключения под стражей в отношении указанных граждан до 15 и 16 декабря соответственно.

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Фигуранты заключили досудебное соглашение

В августе стало известно, что Смирнов и Дедов заключили досудебное соглашение по уголовному делу о хищении средств при строительстве защитных сооружений.

Они признали вину. Сотрудничество со следствием предполагает дачу экс-чиновниками изобличающих показаний в отношении других обвиняемых и эпизодов преступной деятельности.

Смирнова взяли под госзащиту

Бывшему губернатору Курской области, заключившему сделку со следствием, предоставили государственную защиту. Вместе с экс-главой региона под защиту могли попасть его близкие родственники и другие участники уголовного судопроизводства.

Смирнов является главным фигурантом дела и основным свидетелем. Причина применения мер госзащиты не раскрывается.

В среду, 10 сентября, стало известно, что в уголовном деле против бывшего курского губернатора появился новый эпизод. В отношении него возбудили дело о получении взятки (статья 290 УК РФ).