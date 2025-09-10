Новый эпизод появился в деле бывшего российского губернатора

Взяточничество вменили экс-губернатору Курской области Смирнову, он признал вину

Новый эпизод появился в уголовном деле бывшего губернатора Курской области Алексея Смирнова. Об этом сообщает РИА Новости.

На заседании суда следователь заявил, что против экс-чиновника возбудили дело по статье 290 УК РФ («Получение взятки»). Обвинение Смирнову пока не предъявлено, фабула дела не раскрывается.

Сам бывший губернатор подтвердил в суде, что признал вину и заключил сделку со следствием. После этого его взяли под госзащиту.

Следователи вменили Смирнову и его бывшему заместителю Алексею Дедову преступный эпизод в связи с возведением двух опорных пунктов для пограничной службы ФСБ. Речь идет о растрате бюджетных средств, перечисленных «Корпорацией развития Курской области» в рамках заключенного договора подряда.