Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
15:29, 10 сентября 2025Силовые структуры

Новый эпизод появился в деле бывшего российского губернатора

Взяточничество вменили экс-губернатору Курской области Смирнову, он признал вину
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

Новый эпизод появился в уголовном деле бывшего губернатора Курской области Алексея Смирнова. Об этом сообщает РИА Новости.

На заседании суда следователь заявил, что против экс-чиновника возбудили дело по статье 290 УК РФ («Получение взятки»). Обвинение Смирнову пока не предъявлено, фабула дела не раскрывается.

Сам бывший губернатор подтвердил в суде, что признал вину и заключил сделку со следствием. После этого его взяли под госзащиту.

Следователи вменили Смирнову и его бывшему заместителю Алексею Дедову преступный эпизод в связи с возведением двух опорных пунктов для пограничной службы ФСБ. Речь идет о растрате бюджетных средств, перечисленных «Корпорацией развития Курской области» в рамках заключенного договора подряда.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Минобороны России ответило на заявление Польши о падении дронов на ее территории

    Стало известно о многомиллионных заработках мужа Ивлеевой

    Уехавшая из России Пугачева высказалась о предательстве Родины

    Россиянин собрал в гараже семь «машин времени»

    Названы последствия применения статьи Устава НАТО из-за инцидента с дронами в Польше

    Десятки нелегалов нашли в одном из хостелов Москвы. Рейд провели после смерти члена «Русской общины» в драке с мигрантами

    Евросоюз отказал Януковичу

    В деле о хищениях на строительстве обороны на границе с Украиной появился новый поворот

    Турист отправился в Турцию лечить зубы и оказался в больнице с миллионным долгом

    Названа главная причина удорожания новых машин в России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости