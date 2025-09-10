Силовые структуры
Бывший замгубернатора Курской области расплакался в суде

Экс-замгубернатора Курской области Дедов расплакался в Московском суде
Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

Экс-замгубернатора Курской области Алексей Дедов расплакался в Московском суде. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, Дедов, обвиняемый в хищении миллиарда рублей при строительстве защитных сооружений, во время своего выступления в Мещанском суде Москвы рассказывал о своих заслугах и семье. Говоря о жене, он прослезился и прервал свою речь на некоторое время.

До этого суд арестовал Дедова по обвинению в особо крупном мошенничестве. По версии следствия, средства были похищены из бюджетных средств, выделенных на возведение фортификаций на границе.

Также в махинациях обвиняется бывший губернатор Курской области Алексей Смирнов. По данным следствия, ущерб бюджету в результате мошеннических действий и растраты превысил один миллиард рублей. Смирнова взяли под госзащиту после заключения сделки со следствием. Также его заподозрили во взяточничестве.

Ранее сообщалось, что в деле о хищениях на строительстве обороны на границе с Украиной появился новый поворот.

