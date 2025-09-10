Силовые структуры
В деле о хищениях на строительстве обороны на границе с Украиной появился новый поворот

В суд передано дело о хищении 152 млн руб в Корпорации развития Курской области
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Михаил Климентьев / ТАСС

В уголовном деле о хищении 152 миллионов рублей, выделенных из бюджета на строительство оборонных сооружений в приграничной зоне с Украиной, появился новый поворот — Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение гендиректору «Корпорации развития Курской области» Владимиру Лукину и его заместителям Дмитрию Спиридонову с Игорем Грабиным и отдала их под суд. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ведомства.

Им, а также главе компании «КТК СЕРВИС» Андрею Воловикову, вменяется статья 160 УК РФ («Растрата»). Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд Курска для рассмотрения по существу.

По версии следствия, Лукин со своими заместителями обеспечили заключение договора о возведении взводных опорных пунктов на территории Курской области. Однако компания Воловикова не занималась реальной хозяйственной деятельностью. В результате были похищены бюджетные средства.

Также в махинациях обвиняются бывший губернатор Курской области Алексей Смирнов с экс-заместителем Алексеем Дедовым. По данным следствия, ущерб бюджету в результате мошеннических действий и растраты превысил один миллиард рублей. Смирнова взяли под госзащиту после заключения сделки со следствием. Также его заподозрили во взяточничестве.

