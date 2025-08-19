Силовые структуры
Появились новые данные о расследовании хищений в Корпорация развития Курской области

Завершено следствие по делу экс-главы Корпорации развития Курской области Лукина
Любовь Ширижик
Владимир Лукин

Владимир Лукин . Фото: Telegram-канал «Суды общей юрисдикции города Москвы»

Завершено расследование по уголовному делу бывшего главы «Корпорации развития Курской области» Владимира Лукина и его бывшего помощника Игоря Грабина, обвиняемых в крупных хищениях при возведении оборонительных сооружений на приграничной с Украиной территории. Об этом сообщает ТАСС.

Мещанский суд Москвы ограничил их в ознакомлении с материалами дела до 27 августа. Они насчитывают шесть томов.

По делу, выделенному в отдельное производство, вместе с Лукиным и Грабиным проходят гендиректор компании «Интергазойл» Дмитрий Спиридонов и экс-глава обанкротившегося подрядчика «КТК сервис» Андрей Воловиков.

Также в махинациях обвиняются бывший губернатор Курской области Алексей Смирнов с экс-заместителем Алексеем Дедовым. По данным следствия, ущерб бюджету в результате мошеннических действий и растраты превысил один миллиард рублей.

Главу строительной компании СИЭМИ Виталия Синьговского и директора «ТД Курск» Дениса Федорова, также участвовавших в криминальных схемах, этапировали из Курска в Москву.

