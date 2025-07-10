Двое фигурантов дела бывшего курского губернатора о хищениях сменили СИЗО

ТАСС: В Москву этапировали 2 фигурантов дела экс-главы Курской области Смирнова

Находившиеся в курском СИЗО двое фигурантов уголовного дела бывшего губернатора региона Алексея Смирнова, обвиняемые в хищениях на строительстве оборонных сооружений в приграничных районах, были этапированы в Москву. Об этом сообщает ТАСС.

Речь идет о главе строительной компании СИЭМИ Виталии Синьговском и директоре «ТД Курск» Денисе Федорове, которых доставили в столицу на слушания в Мещанском суде. По итогу заседания суд по ходатайству следователя продлил им меру пресечения в виде содержания под стражей. Обоих оставили в московском СИЗО.

Несколько месяцев назад Синьговского и Федорова арестовал Ленинский районный суд Курска по уголовному делу о хищении и растрате при строительстве фортификационных сооружений на границе с Украиной.

В курском СИЗО остается бывшая подчиненная экс-главы Корпорации развития Курской области Владимира Лукина Снежана Мартьянова, которая, по мнению следствия, тоже участвовала в хищении бюджетных средств.

Ранее сообщалось, что защита экс-губернатора Курской области Смирнова отказалась комментировать данные о том, что он дал показания на бывшего министра транспорта России Романа Старовойта.