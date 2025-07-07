Защита Смирнова отказалась ответить на вопрос о показаниях против Старовойта

Защита Смирнова не ответила на вопрос о показаниях против Старовойта

Защита бывшего губернатора Курской области Алексея Смирнова отказалась комментировать данные о том, что он дал показания на бывшего министра транспорта России Романа Старовойта. Об этом сообщает РИА Новости.

Адвокат Сергей Бушин, представляющий интересы Смирнова, заявил: «Мне неизвестно, прокомментировать не могу».

После увольнения Старовойт вернулся в Одинцово и взял из дома личный пистолет ПМ, после чего отправился в парк Малевича, сообщает Telegram-канал «112». Его нашли в машине Tesla, добавляет Telegram-канал Mash.

Предварительная причина самоубийства бывшего министра транспорта России Романа Старовойта — возможное уголовное дело. Его заподозрили в мошенничестве в особо крупном размере. На экс-министра дал показания бывший подчиненный Алексей Смирнов, ставший его преемником на посту губернатора Курской области, который арестован за мошенничество в размере одного миллиарда рублей при строительстве защитных сооружений в приграничном регионе.