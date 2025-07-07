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16:09, 7 июля 2025Силовые структуры

Названа возможная причина самоубийства уволенного министра транспорта

Mash: Возможная причина самоубийства Старовойта — уголовное дело
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Roman Naumov / Globallookpress.com

Предварительна причина самоубийства бывшего министра транспорта России Романа Старовойта — возможное уголовное дело. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, Старовойта заподозрили в мошенничестве в особо крупном размере. Вопросы к экс-министру транспорта появились из-за его подписей под решением оперштаба Курской области, генподрядчиком которой была Корпорация развития Курской области. Ей разрешили потратить 19 миллиардов из бюджета и самой определять субподрядчиков.

На Старовойта дал показания бывший подчиненный Алексей Смирнов, ставший его преемником на посту губернатора Курской области. Помимо него показания против Старовойта дали гендиректор Корпорации развития Курской области Владимир Лукин и депутат Максим Васильев. Все они находятся сейчас в СИЗО.

Об увольнении Старовойта стало известно 7 июля. Вскоре его нашли мертвым в доме в подмосковном Одинцово.

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