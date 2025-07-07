Раскрыто место гибели уволенного с должности главы Минтранса Старовойта

«Известия»: Уволенного главу Минтранса Старовойта нашли мертвым в Одинцово

Уволенного главу Минтранса России Романа Старовойта нашли мертвым в доме в подмосковном Одинцово. Место его гибели раскрыли «Известия».

Как утверждает Telegram-канал Shot, на Старовойта дал показания бывший губернатор Курской области Алексей Смирнов. Последний был арестован за мошенничество в миллиард рублей при строительстве защитных сооружений в приграничном регионе.

Об отправке в отставку Старовойта стало известно 7 июля. В указе президента России об увольнении министра не были названы причины такого решения. Исполняющим обязанности главы Минтранса России был назначен экс-губернатор Новгородской области Андрей Никитин.