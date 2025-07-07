Путин назначил нового главу Минтранса России

Президент России Владимир Путин назначил исполняющим обязанности главы Минтранса России бывшего губернатора Новгородской области Андрея Никитина. Об этом сообщается на официальном сайте Кремля.
Путин встретился с Никитиным и предложил стать ему новым министром транспорта. Президент выразил надежду, что Никитин приложит все усилия для решения важнейших задач в этой сфере.
«Транспорт — одна из фундаментальных сфер деятельности, важнейшая в стране, сквозная, можно сказать, и сама по себе высокотехнологичная», — пояснил Путин.
До этого стало известно, что президент России уволил Романа Старовойта с должности главы Минтранса. На этом посту он задержался чуть больше года.
В прошлом Старовойт возглавлял Курскую область. В отношении его преемника на посту Алексея Смирнова возбудили уголовное дело. Его обвинили в хищении миллиарда рублей.