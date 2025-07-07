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11:10, 7 июля 2025Россия

Путин назначил нового главу Минтранса России

Путин назначил исполняющим обязанности главы Минтранса России Андрея Никитина
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)
Андрей Никитин

Андрей Никитин. Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Президент России Владимир Путин назначил исполняющим обязанности главы Минтранса России бывшего губернатора Новгородской области Андрея Никитина. Об этом сообщается на официальном сайте Кремля.

Путин встретился с Никитиным и предложил стать ему новым министром транспорта. Президент выразил надежду, что Никитин приложит все усилия для решения важнейших задач в этой сфере.

«Транспорт — одна из фундаментальных сфер деятельности, важнейшая в стране, сквозная, можно сказать, и сама по себе высокотехнологичная», — пояснил Путин.

До этого стало известно, что президент России уволил Романа Старовойта с должности главы Минтранса. На этом посту он задержался чуть больше года.

В прошлом Старовойт возглавлял Курскую область. В отношении его преемника на посту Алексея Смирнова возбудили уголовное дело. Его обвинили в хищении миллиарда рублей.

ЖЗЛ
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