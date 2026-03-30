Нажившего на МЧС сотни миллионов экс-начальника отправили в колонию в российском регионе

На Алтае суд приговорил к 11 годам экс-главу спецуправления МЧС за хищения

Бийский городской суд Алтайского края дал экс-начальнику спецуправления МЧС города Бийска Виктору Великодному 11 лет колонии за хищение более 600 миллионов рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре региона.

Также по делу осуждены подчиненные экс-начальника.

Установлено, что с 2013 по 2019 год Великодный и его подчиненные незаконно получили 600 миллионов рублей, которые начислялись как материальная помощь. Еще более 2,8 миллиона рублей фигуранты получили в качестве поощрения за спортивные разряды, которых у них не было.

Также Великодный фиктивно принял на работу знакомого, который незаконно получил зарплату и другие выплаты на сумму более 1,7 миллиона рублей.

Ранее сообщалось, что суд приговорил к 7,5 года колонии генерала Константина Кувшинова за хищение 57 миллионов рублей.