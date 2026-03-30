11:07, 30 марта 2026

Искупившему вину после исповеди российскому генералу огласили наказание

Суд приговорил к 7,5 года колонии генерала Кувшинова за хищение 57 млн. рублей
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Хамовнический суд Москвы приговорил к 7,5 года лишения свободы бывшего руководителя 9-го Лечебно-диагностического центра Минобороны России генерала Константина Кувшинова по уголовному делу о хищении 57 миллионов рублей. Об этом сообщает РИА Новости.

Наказание осужденный будет отбывать в колонии строгого режима. Его лишили воинского звания генерал-майора медицинской службы запаса и обязали возместить Минобороны 56 миллионов рублей, один миллион рублей он выплатил еще на стадии следствия.

После исповеди своему духовному наставнику генерал дал показания на высокопоставленного офицера военного ведомства, чтобы поступить по совести и «искупить свои ошибки». Кувшинов оформил явку с повинной и добровольно рассказал следователям о совершенных им ранее коррупционных преступлениях.

Кувшинова обвиняли в получении взятки и мошенничестве. По данным следствия, он участвовал в криминальной схеме, в результате которой из бюджета было похищено 57 миллионов рублей, выделенных на закупку медицинского оборудования. Генерал полностью признал вину. Во время обыска в его служебном кабинете изъяли наличность в разной валюте, эквивалентной 10 миллионам рублей. В сейфе находились 7,5 миллиона рублей, 10 тысяч долларов и 2,5 тысячи евро. На них наложен арест.

Генерал был арестован в августе 2025 года, через несколько месяцев ему смягчили меру пресечения, отпустив из СИЗО под домашний арест.

Кувшинов возглавлял военно-медицинскую организацию «9-й ЛДЦ» на Фрунзенской набережной в Москве с февраля 2019 по май 2025 года.

    Последние новости

    Россия выразила протест Британии

    Назван наиболее вероятный счет в матче сборной России с Мали

    Россиянин угнал автомобиль и наехал на полицейского

    Раскрыта связь между офисным воздухом и привлекательностью

    Россиян предупредили о мошенничестве при аренде жилья в Турции

    На Пхукете обнаружили редчайшую праворульную «Ниву»

    Памфилова стала первой в истории России переизбранной трижды главой ЦИК

    Мужчина выиграл в лотерею 108 миллионов рублей благодаря наследству покойного отца

    Россияне бросились скупать препараты от аллергии

    Польша оградит себя электричеством от Украины

    Все новости
