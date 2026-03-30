Искупившему вину после исповеди российскому генералу огласили наказание

Суд приговорил к 7,5 года колонии генерала Кувшинова за хищение 57 млн. рублей

Хамовнический суд Москвы приговорил к 7,5 года лишения свободы бывшего руководителя 9-го Лечебно-диагностического центра Минобороны России генерала Константина Кувшинова по уголовному делу о хищении 57 миллионов рублей. Об этом сообщает РИА Новости.

Наказание осужденный будет отбывать в колонии строгого режима. Его лишили воинского звания генерал-майора медицинской службы запаса и обязали возместить Минобороны 56 миллионов рублей, один миллион рублей он выплатил еще на стадии следствия.

После исповеди своему духовному наставнику генерал дал показания на высокопоставленного офицера военного ведомства, чтобы поступить по совести и «искупить свои ошибки». Кувшинов оформил явку с повинной и добровольно рассказал следователям о совершенных им ранее коррупционных преступлениях.

Кувшинова обвиняли в получении взятки и мошенничестве. По данным следствия, он участвовал в криминальной схеме, в результате которой из бюджета было похищено 57 миллионов рублей, выделенных на закупку медицинского оборудования. Генерал полностью признал вину. Во время обыска в его служебном кабинете изъяли наличность в разной валюте, эквивалентной 10 миллионам рублей. В сейфе находились 7,5 миллиона рублей, 10 тысяч долларов и 2,5 тысячи евро. На них наложен арест.

Генерал был арестован в августе 2025 года, через несколько месяцев ему смягчили меру пресечения, отпустив из СИЗО под домашний арест.

Кувшинов возглавлял военно-медицинскую организацию «9-й ЛДЦ» на Фрунзенской набережной в Москве с февраля 2019 по май 2025 года.