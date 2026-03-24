После исповеди российский генерал решил «искупить свои ошибки»

Генерал Кувшинов после исповеди дал показания на офицера медуправления МО РФ

Бывший начальник 9-го лечебно-диагностического центра (ЛДЦ) Минобороны России генерал-майор медицинской службы запаса Константин Кувшинов дал показания на высокопоставленного офицера военного ведомства после исповеди своему духовному наставнику. Об этом ТАСС сообщил адвокат Александр Осипов.

Он указал, что его подзащитный является глубоко верующим человеком, поэтому после разговора с духовником он решил поступить по совести и «искупить свои ошибки». Кувшинов оформил явку с повинной и добровольно рассказал следователям о совершенных им ранее коррупционных преступлениях.

Генерал сообщил им об офицере управления медицинского снабжения Главного военно-медицинского управления (ГВМУ МО РФ), который свел его с бизнесменом Игорем Игнатовым, чьи компании были поставщиками медоборудования, закупаемого военным ведомством. Показания Кувшинова о коллеге будут выделены в отдельное производство для дальнейшего расследования.

Адвокат Осипов надеется, что раскаяние его подзащитного будет принято судом во внимание при вынесении приговора. В настоящее время дело Кувшинова рассматривает Хамовнический суд Москвы. Его обвиняют в получении взятки и мошенничестве. По данным следствия, он участвовал в криминальной схеме, в результате которой было похищено из бюджета 57 миллионов рублей, выделенных на закупку медицинского оборудования. Генерал полностью признал вину. Во время обыска в его служебном кабинете изъяли наличность в разной валюте, эквивалентной 10 миллионам рублей. В сейфе находились 7,5 миллиона рублей, 10 тысяч долларов и 2,5 тысячи евро. На них наложен арест.

Он был арестован в августе 2025 года, через несколько месяцев ему смягчили меру пресечения, отпустив из СИЗО под домашний арест.

Кувшинов возглавлял военно-медицинскую организацию «9-й ЛДЦ» на Фрунзенской набережной в Москве с февраля 2019-го по май 2025 года.