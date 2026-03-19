20:40, 19 марта 2026

В кабинете генерала Минобороны России нашли 10 миллионов рублей

Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

В Хамовническом суде Москвы бывший руководитель 9-го Лечебно-диагностического центра Минобороны России генерал Константин Кувшинов раскаялся в хищении 57 миллионов рублей. Об этом сообщает РИА Новости.

Подсудимый полностью признал себя виновным и выразил раскаяние. Он хранил в своем служебном кабинете наличность в разной валюте, эквивалентной 10 миллионам рублей. Из его сейфа в ходе обыска изъяли 7,5 миллиона рублей, 10 тысяч долларов и 2,5 тысячи евро. На них наложен арест.

Генерала Кувшинова обвиняют в получении взятки и мошенничестве. По данным следствия, он участвовал в криминальной схеме, в результате которой было похищено из бюджета 57 миллионов рублей, выделенных на закупку медицинского оборудования.

Он был арестован в августе 2025 года, через несколько месяцев ему смягчили меру пресечения, отпустив из СИЗО под домашний арест.

Кувшинов возглавлял военно-медицинскую организацию «9-й ЛДЦ» на Фрунзенской набережной в Москве с февраля 2019-го по май 2025 года.

