17:10, 30 марта 2026

Москвичей предупредили о циклонической депрессии

Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

В середине текущей недели на Москву обрушится размытая циклоническая депрессия. Об этом предупредил жителей столицы и области руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов, его слова передает RT.

По прогнозам синоптика, в начале недели в столичном регионе сохранится очень теплая погода — днем воздух прогреется до плюс 13-19 градусов Цельсия. Ближе к среде, 1 апреля, к региону подойдет каспийский циклон, который принесет умеренные дожди. Ночью столбики термометров покажут плюс 1-6 градусов, а днем — плюс 13-18 градусов.

«Первые два дня солнечные и ясные, а со среды увеличение облачности и большая вероятность дождя. Дождей мы не видели уже больше трех недель, так что пора», — заключил Шувалов.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что март 2026 года в Москве может стать самым теплым за всю историю метеорологических наблюдений.

