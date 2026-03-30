Марту 2026 года в Москве предрекли звание самого теплого в истории

Синоптик Тишковец: Март 2026 года в Москве станет самым теплым в истории

Март 2026 года в Москве станет самым теплым за всю историю метеорологических наблюдений. Такое звание уходящему месяцу предрек ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своем Telegram-канале.

Синоптик отметил, что последние 30 лет прослеживается тенденция, что март, который по климатическим показателям считался четвертым «зимним» месяцем, становится весенним. «На 30 марта среднемесячная температура воздуха в Москве составляет плюс 4,5, тогда как рекордно теплый март 2007 года был со средним значением плюс 4,4. Превышение над нормой составляет плюс 5,5 градуса. Учитывая, что сегодня и завтра в столице сохранится майское тепло, нет уже никаких сомнений, что текущий месяц станет самым теплым за всю историю регулярных наблюдений», — заявил он.

Тишковец также рассказал, что за последний 30-летний климатический цикл в 11 случаях март в столице по погоде оказывался четвертым зимним месяцем, а в 19 случаев (63 процента) — становился весенним месяцем, поскольку средняя температура воздуха достигала выше ноля градусов.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил, что погода в Москве в понедельник, 30 марта, может перенести жителей города в 2007 год.