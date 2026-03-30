Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
12:09, 30 марта 2026

Марту 2026 года в Москве предрекли звание самого теплого в истории

Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Пелагия Тихонова / РИА Новости

Март 2026 года в Москве станет самым теплым за всю историю метеорологических наблюдений. Такое звание уходящему месяцу предрек ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своем Telegram-канале.

Синоптик отметил, что последние 30 лет прослеживается тенденция, что март, который по климатическим показателям считался четвертым «зимним» месяцем, становится весенним. «На 30 марта среднемесячная температура воздуха в Москве составляет плюс 4,5, тогда как рекордно теплый март 2007 года был со средним значением плюс 4,4. Превышение над нормой составляет плюс 5,5 градуса. Учитывая, что сегодня и завтра в столице сохранится майское тепло, нет уже никаких сомнений, что текущий месяц станет самым теплым за всю историю регулярных наблюдений», — заявил он.

Тишковец также рассказал, что за последний 30-летний климатический цикл в 11 случаях март в столице по погоде оказывался четвертым зимним месяцем, а в 19 случаев (63 процента) — становился весенним месяцем, поскольку средняя температура воздуха достигала выше ноля градусов.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил, что погода в Москве в понедельник, 30 марта, может перенести жителей города в 2007 год.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok