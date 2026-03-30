Москвичи вернутся в 2007 год

Синоптик Леус: Москва может побить тепловой рекорд 2007 года

Погода в понедельник, 30 марта, может перенести москвичей в 2007 год. Об этом столичным жителям в своем Telegram-канале рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

В конце марта Московский регион оказался под воздействием барического гребня, движущегося с северо-востока. Под его влиянием в столице и области ожидается переменная облачность, осадков не предвидится. Вместе с тем столбики термометров продолжат движение вверх, преодолевая климатическую норму и прежние тепловые рекорды. Так, суточный рекорд тепла может обновить Москва — прежний был установлен 30 марта 2007 года, когда воздух прогрелся до плюс 17,5 градуса. Именно на 2007 год пришелся самый теплый в истории столичной метеорологии март, однако март 2026-го может оказаться еще теплее.

В понедельник температура в столице может достичь плюс 19 градусов, по области она будет варьироваться от плюс 14 до плюс 19 градусов. Во вторник, 31 марта, показатель может составить от плюс 17 до плюс 19 градусов днем и от плюс 4 до плюс 6 градусов ночью.

Минувшее воскресенье, 29 марта, принесло тепловые рекорды в тридцать российских регионов. Выше всего температура поднялась в городе Фролово Волгоградской области — до отметки 22,7 градуса. При этом самый давний рекорд смогли побить Уфа и Пермь — там под конец марта удалось обогнать показатели 1951 года.