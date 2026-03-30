Москвичи вернутся в 2007 год

10:05, 30 марта 2026

Синоптик Леус: Москва может побить тепловой рекорд 2007 года
Виктория Клабукова

Фото: Пелагия Тихонова / РИА Новости

Погода в понедельник, 30 марта, может перенести москвичей в 2007 год. Об этом столичным жителям в своем Telegram-канале рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

В конце марта Московский регион оказался под воздействием барического гребня, движущегося с северо-востока. Под его влиянием в столице и области ожидается переменная облачность, осадков не предвидится. Вместе с тем столбики термометров продолжат движение вверх, преодолевая климатическую норму и прежние тепловые рекорды. Так, суточный рекорд тепла может обновить Москва — прежний был установлен 30 марта 2007 года, когда воздух прогрелся до плюс 17,5 градуса. Именно на 2007 год пришелся самый теплый в истории столичной метеорологии март, однако март 2026-го может оказаться еще теплее.

В понедельник температура в столице может достичь плюс 19 градусов, по области она будет варьироваться от плюс 14 до плюс 19 градусов. Во вторник, 31 марта, показатель может составить от плюс 17 до плюс 19 градусов днем и от плюс 4 до плюс 6 градусов ночью.

Минувшее воскресенье, 29 марта, принесло тепловые рекорды в тридцать российских регионов. Выше всего температура поднялась в городе Фролово Волгоградской области — до отметки 22,7 градуса. При этом самый давний рекорд смогли побить Уфа и Пермь — там под конец марта удалось обогнать показатели 1951 года.

    Последние новости

    ФСБ выявила британского шпиона в посольстве в Москве

    Сын Шварценеггера и его домработницы прогулялся по городу с голым торсом

    Названа самая невежливая страна в мире

    Обычный продукт оказался помощником в борьбе с акне

    Вид «Аллеи славы» с могилами бойцов СВО ужаснул россиян

    Россиянам назвали самые дорогие направления страны для отдыха в апреле

    Назван максимально допустимый перерыв между опорожнениями кишечника

    Последствия падения обломков дрона в квартиру в российском городе попали на видео

    В России впервые с начала века сократилось число магазинов

    Нарколог сравнил Волочкову с Пашей Техником

    Все новости
