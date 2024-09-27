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09:53, 27 сентября 2024Силовые структуры

Приемного отца пятилетнего Далера Бобиева осудили за истязания мальчика

На Урале суд дал 5 лет приемному отцу за истязания 5-летнего Далера Бобиева

Фото: Дмитрий Коротаев / Коммерсантъ

Гарнизонный суд Екатеринбурга приговорил к пяти годам лишения свободы приемного отца пятилетнего Далера Бобиева, пропавшего в 2023 году. Об этом сообщает Telegram-канал Ural Mash.

Александра Наумова признали виновным в истязаниях и лишили звания сержанта. Родному отцу Далера отказали в компенсации в размере пяти миллионов рублей, уточняет E1.

О том, что мужчина с Урала может быть причастен к истязаниям мальчика, стало известно в середине мая. Во время трагедии он находился в зоне специальной военной операции.

В июне 2023 года приемная мать Вероника Наумова объявила в розыск пятилетнего сына — по ее словам, ребенок самостоятельно ушел из дома. Мальчика искали несколько сотен человек. В результате его без признаков жизни нашли в гараже семьи.

Женщину задержали. Вскоре она предстанет перед судом вместе с племянником — Даниилом Егольниковым.

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      Олеся Мицкевич
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