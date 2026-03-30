Стюардесса сообщила о нетрезвом коллеге и стала получать угрозы от авиакомпании

Стюардесса американской авиакомпании SkyWest сообщила о нетрезвом коллеге и стала получать угрозы от авиаперевозчика. Об этом пишет издание People.

В марте 2026 года стюардесса Анна Хемсталк подала в суд на SkyWest Airlines из-за случая, произошедшего 18 ноября 2024 года. В тот день она работала на рейсе из Сан-Франциско до Сакраменто вместе со старшей бортпроводницей и стажером. Хемсталк утверждает, что ее коллега пренебрегла правилами: не координировала пассажиров при посадке, оставила открытыми мусорные баки, неправильно активировала аварийные двери и проигнорировала человека с ограниченными возможностями, который сидел в первом классе.

В иске говорится, что позже Хемсталк почувствовала резкий запах спиртного от старшей бортпроводницы, а также обратила внимание на ее невнятную речь, странные движения и покрасневшие глаза. Тогда работница поспешила поделиться с командиром авиасудна опасениями о том, что ее коллега была пьяна. Несмотря на это, выпившая сотрудница не была отстранена от работы. По словам Хемсталк, после случая SkyWest начала мстить ей за донос. Так, ее отправили в неоплачиваемый отпуск и лишили медицинской страховки, а затем вынудили уйти. Стюардесса потребовала от авиакомпании возмещения за нанесенный ущерб.

