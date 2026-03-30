Трое россиян похитили почти 80 миллионов рублей при помощи троллейбусов

Задержаны 3 нижегородцев, похитивших ₽79 млн на капремонте троллейбусного депо

В Нижнем Новгороде полиция задержала троих местных жителей, похитивших 79 миллионов рублей на капремонте троллейбусного депо. Об этом сообщает «МВД Медиа» в своем Telegram-канале.

Подозреваемые — трое руководителей двух частных строительных компаний. Фигурантам 42, 58 и 29 лет. Они выступали в качестве подрядчика и субподрядчика при подписании контракта с государственным предприятием Нижегородской области, которое осуществляло пассажирские перевозки.

В отношении них возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»). Двое из них находятся под домашним арестом, а третий — под подпиской о невыезде.

По данным правоохранителей, в сентябре 2024 года подрядчик подписал контракт с госпредприятием по разработке проектной документации и капремонту троллейбусного депо на сумму около 306 миллионов рублей. Согласно условиям контракта фирма получила аванс в размере 147 миллионов рублей, из которых 96 миллионов были направлены субподрядчику.

Проведенная экспертиза показала, что работы были выполнены всего на 17 миллионов рублей.

Полиция установила, что 79 миллионов рублей из полученного фигурантами аванса были потрачены на сторонние цели. Так, часть денег ушла на оплату других обязательств, а остальные деньги они обналичили и использовали в личных целях. Сейчас правоохранители выясняют судьбу еще 51 миллиона рублей.

Ранее сообщалось, что в Ростове-на-Дону полиция пресекла мошенничество на сумму более 68 миллионов рублей при исполнении государственного оборонного заказа.