Пропавшие 68 миллионов рублей из оборонного заказа обнаружили на счете россиянки

В Ростове-на-Дону полиция пресекла мошенничество на ₽68 млн на гособоронзаказе

В Ростове-на-Дону полиция пресекла мошенничество на сумму более 68 миллионов рублей при исполнении государственного оборонного заказа. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным правоохранителей, в период с марта по ноябрь 2025 года руководство организации, которая входит в сводный реестр предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК) во время исполнения госконтрактов предоставляло заказчику недостоверные данные в отчетных документах. Таким образом были похищены более 68 миллионов рублей.

Подозреваемая — местная жительница. Она является учредителем и фактическим руководителем этого предприятия.

Возбуждены уголовные дело по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере с использованием служебного положения»). Сейчас женщина заключена под стражу. На ее имущество наложен арест на сумму более 72 миллионов рублей.

По словам официального представителя МВД России, полицейские провели обыск в офисных и производственных помещениях, а также по местам жительства подозреваемой. В результате, обнаружены и изъяты бухгалтерская и финансово-хозяйственная документация, электронные носители информации, средства связи, банковские карты и другие имеющие доказательственное значение предметы.

