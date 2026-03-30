Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
17:16, 30 марта 2026Мир

Трамп задумал передать саудитам технологии обогащения урана

Bloomberg: США могут передать технологии обогащения урана Саудовской Аравии
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Elizabeth Frantz / Reuters

Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность передать Саудовской Аравии технологии обогащения урана. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на документы в распоряжении редакции.

«Администрация рассматривает возможность возобновления ядерных испытаний после более чем тридцатилетнего перерыва, а также возможность передачи Саудовской Аравии конфиденциальных технологий обогащения урана», — пишет агентство.

Ранее Трамп рассказал, что Штаты уже начали вести переговоры с «новым и более разумным режимом» Ирана. Однако, отметил он, американцы «взорвут и полностью уничтожат все электростанции, нефтяные скважины и остров Харк (а возможно, и все опреснительные заводы!)».

