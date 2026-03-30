Трамп задумал передать саудитам технологии обогащения урана

Bloomberg: США могут передать технологии обогащения урана Саудовской Аравии

Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность передать Саудовской Аравии технологии обогащения урана. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на документы в распоряжении редакции.

«Администрация рассматривает возможность возобновления ядерных испытаний после более чем тридцатилетнего перерыва, а также возможность передачи Саудовской Аравии конфиденциальных технологий обогащения урана», — пишет агентство.

Ранее Трамп рассказал, что Штаты уже начали вести переговоры с «новым и более разумным режимом» Ирана. Однако, отметил он, американцы «взорвут и полностью уничтожат все электростанции, нефтяные скважины и остров Харк (а возможно, и все опреснительные заводы!)».