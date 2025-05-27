В Госдуму внесут проект о праве регионов устанавливать правила проживания мигрантов

В ГД внесут проект о праве регионов устанавливать правила проживания мигрантов

Депутаты от партии «Новые люди» внесут в Государственную Думу законопроект, который дает регионам право устанавливать правила проживания мигрантов. Об этом заявил лидер фракции Алексей Нечаев, его цитирует ТАСС.

Регионы смогут, например, ограничивать количество приезжих в одной квартире или вводить минимальные требования к знанию русского языка. Как отметили в партии, пока у губернаторов таких полномочий нет, «в мигрантские гетто превращаются целые районы».

Нечаев также напомнил, что «Новые люди» разработали инициативу, которая предлагает квартировать расселение мигрантов по районам. В случае, если количество приезжих превысит 10 процентов от жителей района, работающий иностранец больше не сможет снять жилье там.

21 мая в Госдуме анонсировали разработку девяти новых законопроектов в сфере миграционной политики. В том числе это касается документов, которые «очень долго лежат без движения».