В льготной ипотеке нашли недостаток

Сенатор Голов: Правила льготной ипотеки нужно пересмотреть

Программа льготной ипотеки требует нововведений, которые исключат возможность получения нескольких субсидируемых кредитов одним человеком. О необходимости пересмотра правил заявил сенатор Российской Федерации Олег Голов, материал есть в распоряжении «Ленты.ру».

По данным Счетной палаты, есть случаи, когда один россиянин одновременно оформляет до пяти льготных ипотек. Голов отметил, что такие заемщики исчерпывают лимиты банков, тем самым подрывая эффективность адресной поддержки и лишая помощи людей, которые действительно в ней нуждаются. Кроме того, рост числа сделок и перепродажа взятых в ипотеку квартир по рыночной стоимости разгоняет цены на жилье.

Голов предложил рассмотреть нормативные ограничения на количество льготных ипотек, доступных одному гражданину, а также усилить контроль за использованием субсидируемого жилья. По мнению сенатора, такие меры помогут исключить нецелевое использование бюджетных средств.

Ранее сообщалось, что по итогам апреля выдачи льготной ипотеки в России выросли на 15 процентов. За месяц было оформлено 41,6 тысячи кредитов с господдержкой.