Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
11:44, 27 мая 2025Мир

В МИД России отреагировали на военные приготовления Норвегии

Захарова: РФ учитывает военные приготовления Норвегии в своем планировании
Семен Александров (старший редактор отдела Мир)

Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

Россия учитывает усиленные военные приготовления Норвегии у границы в своем планировании. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга, сообщает корреспондент «Ленты.ру».

«Любые шаги и заявления норвежского руководства, в особенности способствующие эскалации напряженности в приграничье, вне сомнений, учитываются в нашем военно-политическом планировании», — отреагировала дипломат.

По ее словам, подобные действия будут иметь негативные последствия для отношений Москвы и Осло.

Ранее норвежский премьер-министр Йонас Гар Стере заявил, что НАТО создаст в Норвегии новый Объединенный центр управления воздушными операциями (Combined Air Operations Centres — Allied Air Command, CAOC). Уточняется, что это уже третий подобный плацдарм альянса в Европе.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Совфеде заявили о расширении конфликта в случае удара по России дальнобойным оружием

    Захарова уличила Мерца в занятии самопиаром из-за его решения по Украине

    Российские пенсионеры станут блогерами

    На Байкале произошло землетрясение

    Российские военные нанесли удары по общевойсковому полигону и местам дислокации ВСУ

    В Кремле оценили поставки оружия Киеву со стороны Европы

    Российским судам предложили избирательно подходить к арестам

    Врач рассказал о вреде двух популярных диет

    В Москве начались субтропические ночи

    Вторгнувшегося в Курскую область украинского военного осудили на 15 лет

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости