В МИД России отреагировали на военные приготовления Норвегии

Захарова: РФ учитывает военные приготовления Норвегии в своем планировании

Россия учитывает усиленные военные приготовления Норвегии у границы в своем планировании. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга, сообщает корреспондент «Ленты.ру».

«Любые шаги и заявления норвежского руководства, в особенности способствующие эскалации напряженности в приграничье, вне сомнений, учитываются в нашем военно-политическом планировании», — отреагировала дипломат.

По ее словам, подобные действия будут иметь негативные последствия для отношений Москвы и Осло.

Ранее норвежский премьер-министр Йонас Гар Стере заявил, что НАТО создаст в Норвегии новый Объединенный центр управления воздушными операциями (Combined Air Operations Centres — Allied Air Command, CAOC). Уточняется, что это уже третий подобный плацдарм альянса в Европе.