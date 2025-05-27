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17:00, 27 мая 2025Силовые структуры

В Москве обнаружен белый внедорожник с привязанной к днищу подозрительной коробкой

В Москве у метро Тропарево обнаружен белый джип с привязанной к днищу коробкой
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: rebinworkshop / Shutterstock / Fotodom

В Москве у заправки, расположенной на Ленинском проспекте у станции метро Тропарево, обнаружен белый джип марки Toyota Land Cruiser Prado с привязанной к днищу подозрительной коробкой. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По данным канала, сейчас вся территория оцеплена силовиками. На месте работают оперативники и кинологи с собаками.

20 марта сообщалось, что около здания законодательного собрания Севастополя под припаркованной машиной был обнаружен подозрительный сверток. Участок перед зданием органа власти оцепили. «Проводятся проверочные мероприятия. (...) В связи с временным перекрытием улицы Ленина общественный транспорт меняет схему движения», — уточнили чиновники.

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