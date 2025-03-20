У здания органа власти российского региона нашли авто с подозрительным свертком под днищем

У здания ЗакС Севастополя нашли автомобиль с подозрительным свертком под днищем

У Законодательного собрания (ЗакС) Севастополя нашли автомобиль с подозрительным свертком под днищем. Об этом сообщает городской департамент общественной безопасности в Telegram.

Участок перед зданием органа власти оцепили. «Проводятся проверочные мероприятия. (...) В связи с временным перекрытием улицы Ленина общественный транспорт меняет схему движения», — написали чиновники.

Telegram-канал Shot сообщает, что на месте инцидента работают взрывотехники и экстренные службы.

Ранее сообщалось, что «Газель» взорвалась на оживленном перекрестке в российском городе.