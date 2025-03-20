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10:52, 20 марта 2025Россия

У здания органа власти российского региона нашли авто с подозрительным свертком под днищем

У здания ЗакС Севастополя нашли автомобиль с подозрительным свертком под днищем
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

У Законодательного собрания (ЗакС) Севастополя нашли автомобиль с подозрительным свертком под днищем. Об этом сообщает городской департамент общественной безопасности в Telegram.

Участок перед зданием органа власти оцепили. «Проводятся проверочные мероприятия. (...) В связи с временным перекрытием улицы Ленина общественный транспорт меняет схему движения», — написали чиновники.

Telegram-канал Shot сообщает, что на месте инцидента работают взрывотехники и экстренные службы.

Ранее сообщалось, что «Газель» взорвалась на оживленном перекрестке в российском городе.

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