У здания органа власти российского региона нашли авто с подозрительным свертком под днищем

У Законодательного собрания (ЗакС) Севастополя нашли автомобиль с подозрительным свертком под днищем. Об этом сообщает городской департамент общественной безопасности в Telegram.
Участок перед зданием органа власти оцепили. «Проводятся проверочные мероприятия. (...) В связи с временным перекрытием улицы Ленина общественный транспорт меняет схему движения», — написали чиновники.
Telegram-канал Shot сообщает, что на месте инцидента работают взрывотехники и экстренные службы.
Ранее сообщалось, что «Газель» взорвалась на оживленном перекрестке в российском городе.