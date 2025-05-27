Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
09:28, 27 мая 2025Мир

В партии Шольца раскритиковали решение Мерца по оружию для Украины

Zeit: В СДПГ раскритиковали Мерца за решение по дальнобойному оружию для Украины
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Глава внешнеполитического ведомства Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Ральф Штегнер раскритиковал заявление канцлера ФРГ Фридриха Мерца о снятии ограничений по дальности с военных поставок Украине как «бесполезное». Об этом сообщает Zeit.

По его словам, такое решение по дальнобойному оружию и все, что ведет к войне, является неправильным. Политик также призвал вместо этого активизировать дипломатические усилия по урегулированию конфликта на Украине.

Ранее Мерц заявил, что Берлин больше не ограничивает дальнобойность поставляемого Вооруженным силам Украины (ВСУ) оружия. Он подчеркнул, что вместе с Германией такое решение приняли Великобритания, Франция и США.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Появилось новое видео прилета баллистической ракеты в Чернигове

    В Сумах загорелось промышленное предприятие

    Создатель роботов Tesla указал на их главный недостаток

    Изнасиловавшим россиянку мигрантам потребовали ужесточить приговор

    В России заявили о начале «лютого завоза мигрантов» в один регион

    Россиянин Никишин набрал первое очко в карьере в НХЛ

    В России задумали разрешить запрет ушедшему из страны бизнесу выкупать активы обратно

    Россия запросила заседание СБ ООН из-за действий стран Европы

    47-летняя Екатерина Климова снялась в платье с откровенными разрезами

    Еще в одном российском регионе ввели выплаты беременным школьницам

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости