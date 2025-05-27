В партии Шольца раскритиковали решение Мерца по оружию для Украины

Zeit: В СДПГ раскритиковали Мерца за решение по дальнобойному оружию для Украины

Глава внешнеполитического ведомства Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Ральф Штегнер раскритиковал заявление канцлера ФРГ Фридриха Мерца о снятии ограничений по дальности с военных поставок Украине как «бесполезное». Об этом сообщает Zeit.

По его словам, такое решение по дальнобойному оружию и все, что ведет к войне, является неправильным. Политик также призвал вместо этого активизировать дипломатические усилия по урегулированию конфликта на Украине.

Ранее Мерц заявил, что Берлин больше не ограничивает дальнобойность поставляемого Вооруженным силам Украины (ВСУ) оружия. Он подчеркнул, что вместе с Германией такое решение приняли Великобритания, Франция и США.