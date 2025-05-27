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19:10, 27 мая 2025Бывший СССР

В Раде сделали прогноз о мрачном будущем Украины

Безуглая: Украину ждет полномасштабная война с продвижением российских войск
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Craig Hudson / Reuters

Украину ждет полномасштабная война с продвижением российских войск на востоке и атаками беспилотников на города. Об этом заявила депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая в своем Telegram.

«Нас ждет бездна в ближайшие годы: полномасштабная война с продвижением россиян на востоке и атаками дроновых ИИ-роев на города. Украины, которую мы знали, уже нет и никогда-никогда не будет — забудьте», — написала она.

При этом, по словам депутата Верховной рады, прежние ее прогнозы «все сбылись».

Ранее профессор Хельсинкского университета Томас Малинен заявил, что конфликт завершит Россия, так как президент США Дональд Трамп не сможет коренным образом повлиять на события на территории Украины.

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