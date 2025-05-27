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13:35, 27 мая 2025Интернет и СМИ

В России перечислили попадающие под удар российских ракет страны Европы

«Царьград»: Российские ракеты способны долететь до ключевых центров Европы
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС

Российские ракеты при необходимости способны долететь до ключевых центров Европы. Об этом в ответ на заявление канцлера ФРГ Фридриха Мерца о снятии ограничений на дальнобойность оружия для Киева пишет «Царьград».

По информации издания, если Москва решит предпринять ответные действия, то в ход может пойти несколько видов оружия. Например, сверхзвуковая ракета «Оникс», способная долететь до Киева и Львова.

Также в арсенале Вооруженных сил России есть сверхточные крылатые ракеты большое дальности X-555, которые могут поразить цели в Варшаве, Берлине, Праге и Риме, отмечают журналисты. Кроме того, армия располагает «Калибрами», крылатыми ракетами X-101 и X-55CM. Первые две способны ударить по Брюсселю и Парижу, а последняя — «разбомбить Лондон».

«Таким образом, в зоне риска находятся абсолютно все ключевые центры Европы. Ей нужно было хорошо подумать, прежде чем идти навстречу Киеву», — резюмируют авторы.

Ранее глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов пригрозил Европе ответом на снятие ограничений на использование западного дальнобойного оружия Украиной.

ЖЗЛ
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