В России пригрозили ударами по Европе

Депутат Картаполов: Под угрозой теперь находятся все европейские города

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов пригрозил Европе ответом на снятие ограничений на использование западного дальнобойного оружия Украиной. Об этом сообщил журналист Александр Юнашев в своем Telegram-канале.

«"Под угрозой находятся все европейские города". Так лаконично [депутат] ответил на мой вопрос, какие населенные пункты окажутся под ударом в связи со снятием ограничений по дальности с военных поставок Украине», — написал он.

До этого с предупреждением выступил депутат Госдумы Алексей Чепа. По его словам, заявление канцлера ФРГ Фридриха Мерца о снятии ограничений на дальнобойность оружия для Киева грозит эскалацией напряженности во всем мире. «Мы будем иметь возможность нанесения ударов не только по центрам принятия решений, но по объектам управления», — указал он.

Ранее Мерц сообщил, что Великобритания, Франция, Германия и США сняли ограничения по дальности с военных поставок Украине. «Больше не существует каких-либо ограничений на дальнобойность оружия, которое было поставлено на Украину», — сказал он.