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22:15, 26 мая 2025Россия

В России пригрозили ударами по Европе

Депутат Картаполов: Под угрозой теперь находятся все европейские города
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Federation Council of Russia / Global Look Press

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов пригрозил Европе ответом на снятие ограничений на использование западного дальнобойного оружия Украиной. Об этом сообщил журналист Александр Юнашев в своем Telegram-канале.

«"Под угрозой находятся все европейские города". Так лаконично [депутат] ответил на мой вопрос, какие населенные пункты окажутся под ударом в связи со снятием ограничений по дальности с военных поставок Украине», — написал он.

До этого с предупреждением выступил депутат Госдумы Алексей Чепа. По его словам, заявление канцлера ФРГ Фридриха Мерца о снятии ограничений на дальнобойность оружия для Киева грозит эскалацией напряженности во всем мире. «Мы будем иметь возможность нанесения ударов не только по центрам принятия решений, но по объектам управления», — указал он.

Ранее Мерц сообщил, что Великобритания, Франция, Германия и США сняли ограничения по дальности с военных поставок Украине. «Больше не существует каких-либо ограничений на дальнобойность оружия, которое было поставлено на Украину», — сказал он.

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