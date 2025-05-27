В России порассуждали о масштабах производства «Гераней»

Аналитик Михайлов: Россия может ежедневно производить 500 БПЛА «Герань-2»

Россия способна выйти на производство 500 беспилотников «Герань-2» ежедневно. Об этом ТАСС рассказал руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов.

Он согласился с утверждением британского журнала The Economist, написавшего, что Россия планирует увеличить производство беспилотников и атаки роями по 1000 штук могут стать реальностью. Эксперт отметил, что в стране налажены минимум две производственных линии, которые можно дополнительно расширить.

Михайлов также отметил, что «Герани» продемонстрировали свою эффективность и после завершения СВО будут иметь спрос у зарубежных партнеров.

Ранее The Economist указал, что основной проблемой для украинских военных становятся удары беспилотников, с которыми не могут справиться системы противовоздушной обороны (ПВО). В то же время Киев испытывает трудности из-за растущего дефицита зенитных ракет для перехвата воздушных целей, изменения тактики ВС РФ и недружественной позиции США.