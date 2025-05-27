Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
03:57, 27 мая 2025Россия

В России порассуждали о масштабах производства «Гераней»

Аналитик Михайлов: Россия может ежедневно производить 500 БПЛА «Герань-2»
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Россия способна выйти на производство 500 беспилотников «Герань-2» ежедневно. Об этом ТАСС рассказал руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов.

Он согласился с утверждением британского журнала The Economist, написавшего, что Россия планирует увеличить производство беспилотников и атаки роями по 1000 штук могут стать реальностью. Эксперт отметил, что в стране налажены минимум две производственных линии, которые можно дополнительно расширить.

Михайлов также отметил, что «Герани» продемонстрировали свою эффективность и после завершения СВО будут иметь спрос у зарубежных партнеров.

Ранее The Economist указал, что основной проблемой для украинских военных становятся удары беспилотников, с которыми не могут справиться системы противовоздушной обороны (ПВО). В то же время Киев испытывает трудности из-за растущего дефицита зенитных ракет для перехвата воздушных целей, изменения тактики ВС РФ и недружественной позиции США.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Госдуме напомнили Мерцу о скорости «Искандера»

    Раскрыты возможные последствия решения Мерца о дальнобойном оружии для Украины

    Раскрыта удивительная польза острой еды

    52-летняя София Вергара пришла на «Формулу-1» в откровенном корсете

    Число пострадавших при наезде машины на толпу в Ливерпуле выросло

    Военкор раскрыл одну проблему Украины на фоне обмена

    Военкор заявил о ликвидации «главного медиа-мародера Курской области»

    Известный телеведущий удивился особенностям анатомии свиней

    Президент Бразилии заболел лабиринтитом

    В России порассуждали о масштабах производства «Гераней»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости