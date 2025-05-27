Российский политолог Марков: Большая война опять идет в Европу

Большая война идет в Европу из-за безумной политики руководителей стран. Такое мнение выразил российский политолог Сергей Марков в своем Telegram-канале.

Так он прокомментировал снятие Западом ограничений на дальность ударов по России. По его мнению, эскалация будет проводиться в несколько шагов. Началась она с участия армии НАТО в боевых действиях на Украине, а продолжилась ударами по ближним и дальним территориям России.

«Большая война опять идет в Европу. Из-за совершенно безумной политики руководства стран Европы», — написал Марков, отметив, что Запад уверен, что президент России Владимир Путин не ответит жестко.

Ранее канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что Великобритания, Франция, Германия и США сняли ограничения по дальности с военных поставок Украине. «Больше не существует каких-либо ограничений на дальнобойность оружия, которое было поставлено на Украину», — сказал он.