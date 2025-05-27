В России расширили программу льготного автокредитования на одну категорию граждан

Программу льготного автокредитования расширили на семей с двумя детьми

Программу льготного автокредитования в России расширили на одну категорию граждан. Об этом со ссылкой на пресс-службу Минпромторга сообщает «Интерфакс».

Программу «Семейный автомобиль», позволяющую приобрести автомобиль отечественного производства по льготной процентной ставке, перезапустили в середине мая. Изначально предполагалось, что она затронет семьи с тремя и более детьми.

«Данная мера оказалась востребованной, и по поручению первого вице-премьера Дениса Мантурова было проработано решение о дополнительном расширении этого механизма. С 26 мая программой смогут воспользоваться и семьи, в которых двое детей», — сообщили в ведомстве.

Ранее президент России Владимир Путин поручил разработать предложения по предоставлению льготной ипотеки семьям участников специальной военной операции (СВО) и семьям с детьми до 14 лет.