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07:59, 27 мая 2025Экономика

В России выделят миллиарды на строительство «Ахмат Тауэр»

РФПИ выделит 2,5 млрд руб. на строительство «Ахмат Тауэр» в Грозном
Мария Черкасова

Фото: Саид Царнаев / РИА Новости

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) выделит 2,5 миллиарда рублей на строительство многофункционального высотного комплекса «Ахмат тауэр» в центре Грозного. Об этом ТАСС сообщил представитель организации Андрей Колокольников.

Это покроет первые два этапа строительства — актуализацию проектной документации и начало монтажа фундаментной плиты.

Соглашение подписали вице-премьер правительства Чечни, министр экономического и территориального развития региона Рустам Шаптукаев, первый замгендиректора РФПИ Азер Энвер оглы Мамедов, директор центра развития девелоперских проектов в сфере недвижимости банка ПСБ Алексей Эскиндаров и гендиректор ООО МФК «Ахмат тауэр» Адам Докаев.

О планах построить «Ахмат Тауэр» стало известно еще в 2014 году. Тогда ожидалось, что многофункциональный центр в стиле средневековых чеченских башен. Общая площадь 80-этажного здания составит 19 гектаров. В здании разместятся офисы, рестораны, спа-центры, гостиница и квартиры. Наверху будут организована самая высокая в Европе и России смотровая площадка, с которой откроется обзор на весь город.

Планировалось, что в стройке поучаствует девелоперская компания из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), Emaar Propertis, известная, как создатель «Бурдж Халифа» — самого высокого в мире здания, которое находится в Дубае. В 2017 году сообщалось, что стоимость строительства небоскреба «Ахмат Тауэр» в Грозном оценивается в 60 миллиардов рублей.

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