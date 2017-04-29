Мэр Грозного поведал об отсутствии проблем с финансированием «Ахмат Тауэр»

Стоимость строительства небоскреба «Ахмат Тауэр» в Грозном оценивается в 60 миллиардов рублей, проблемы с финансированием проекта отсутствуют. Об этом в субботу, 29 апреля, заявил мэр Грозного Муслим Хучиев, передает Rambler News Service.

Хучиев добавил, что в проекте принимают участие иностранные инвесторы. «На сегодняшний день проблем с финансированием строительства нет, активно идет строительство. Это очень важный актуальный востребованный проект, молва идет впереди самого строительства, и внимание ему уделено очень большое», — рассказал он агентству.

В мае 2016 года глава Чечни Рамзан Кадыров встретился с представителем правительства Саудовской Аравии Ахмедом аль-Хатыбом. Стороны обсудили планы инвестирования в экономику республики. Аль-Хатыб заявил, что имеет поручение способствовать реальному началу участия саудовских фирм в инвестировании в важнейшие проекты в Чечне. По его словам, комплекс «Ахмат Тауэр» является очень интересным проектом с коммерческой точки зрения.

Проект предусматривает возведение 102-этажного здания, его высота составит 435 метров. Архитектор «Ахмат Тауэр» — американская компания AS+GG.

