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16:11, 27 мая 2025РоссияЭксклюзив

В России высказались об обмене заключенными с США

Депутат Чепа: Считаю, что каждого гражданина России нужно вернуть из тюрем США
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)
Алексей Чепа

Алексей Чепа. Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Депутат Госдумы Алексей Чепа считает, что из тюрем США нужно вернуть каждого гражданина России, он поддержал договоренность об обмене заключенными в формате «9 на 9». Об этом он рассказал «Ленте.ру».

«Я считаю, что важно каждого гражданина России вернуть независимо от того насколько глубока его вина», — сказал Чепа.

Он добавил, что граждане России должны отбывать наказание у себя на родине. По его мнению, предстоящий обмен заключенными в формате «9 на 9» — это очень правильно и говорит о доверии между Россией и США.

«Если Россия и США договариваются, то условия выполняются», — подчеркнул депутат.

27 мая пресс-секретарь президент Дмитрий Песков заявил о том, что политическая воля для выполнения договоренностей по обмену заключенными с США есть и работа в этом направлении продолжается.

21 мая пресс-секретарь президент Дмитрий Песков говорил, что Россия и США поддерживают контакты по вопросу подготовки обмена заключенными согласно формуле «9 на 9», однако о сроках говорить преждевременно.

19 мая помощник российского лидера по международным делам Юрий Ушаков сообщил, что президент России Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп в ходе телефонного разговора обсудили обмен заключенными в формате «9 на 9».

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