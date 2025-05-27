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16:03, 27 мая 2025Силовые структуры

В российском регионе задержали главу управления капитального строительства

В Бурятии задержали главу управления капитального строительства республики
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

В Бурятии задержали главу управления капитального строительства республики. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по региону.

Он подозревается по статье 286 («Превышение должностных полномочий, совершенное из иной личной заинтересованности») УК РФ.

По данным следствия, в марте 2022 года он от лица возглавляемого учреждения заключил госконтракт с коммерческой фирмой на реконструкцию здания в центре Улан-Удэ для Театра кукол «Ульгэр». Сумма договора составила более 571 миллиона рублей. В декабре было заключено дополнительное соглашение и сумма увеличилась до 888 миллионов рублей. Подозреваемый для увеличения выплаты подрядчику утвердил новую смету, в которой была заложена поставка оборудования на 50 миллионов рублей. Но оно должно было быть поставлено по другому контракту.

По уголовному делу проводятся следственные действия для установления всех обстоятельств преступления. По месту жительства подозреваемого проведены обыски. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Ранее сообщалось, что раскрыты подробности по делу арестованного директора российского концертного зала.

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