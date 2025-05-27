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19:50, 27 мая 2025Ценности

Внешность 67-летней звезды «Лолиты» на новых фото описали в сети фразой «изуродовала лицо»

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Backgrid USA / Legion-media

Внешность обладательницы премии «Золотой глобус» американской актрисы Мелани Гриффит на новых фото описали в сети фразой «изуродовала лицо». Соответствующий материал приводит Daily Mail.

Звезду фильма «Лолита», сыгравшую мать главной героини, сняли на улице в компании исполнительного вице-президента по коммуникациям NBC Entertainment Чипа Салливана. 67-летняя артистка предстала перед камерой в расклешенных синих джинсах с высокой посадкой, в которые заправила белую майку. Кроме того, она надела приталенный бежевый жакет с оборками, коричневые туфли на каблуках, белые кружевные перчатки и дополнила образ золотистыми цепочками, крестом и солнцезащитными очками в оправе «кошачий глаз».

Читатели издания оценили кадры в комментариях. «Она выглядела бы моложе, если бы не делала все эти инъекции и операции», «Изуродовала свое лицо...», «Могла бы хорошо состариться, если бы не испортила лицо операциями», «Похоже, полностью испортила лицо очень плохой пластикой», — заявили юзеры.

Ранее в мае сообщалось, что австралийская актриса Николь Кидман пожалела об одном изменении во внешности.

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