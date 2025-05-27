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12:03, 27 мая 2025РоссияЭксклюзив

Водителей предупредили об изменениях на дорогах и в ПДД в 2025 году

Автоюрист Воропаев: Проверка камерами полиса ОСАГО может появиться до конца года
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)
СюжетОСАГО

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

В этом году могут начать штрафовать автомобилистов за отсутствие полиса ОСАГО по камерам видеонаблюдения, а также с сентября будут уточнены правила проведения медицинского освидетельствования. Об этом «Ленте.ру» рассказал автоюрист Лев Воропаев.

«Наверное самое основное касается автоматической фиксации, если у водителя отсутствует действующий полис ОСАГО. Вот это до конца года обещают внедрить, то есть водители будут получать постановление о штрафе с камер за отсутствие полиса ОСАГО», — сказал Воропаев.

Также с 1 сентября уточняются правила проведения медицинского освидетельствования на состояние опьянения. Он пояснил, что теперь от водителя будет требоваться согласие на медицинское вмешательство, а в случае отказа от подписания документа это будет квалифицироваться как отказ от медицинского освидетельствования и повлечет лишение прав от 1,5 до 2 лет и штраф 45 тысяч рублей. За повторное нарушение уголовная ответственность и конфискация автомобиля, если он принадлежит водителю.

«Это ключевое, что меняется в правилах, остальное — это нюансы и они больше для юристов», — отметил эксперт.

Обсуждается увеличение наказания за нарушения на средствах индивидуальной мобильности, добавил Воропаев. По его мнению, возможно, что будут приняты какие-то ужесточения в этой сфере до конца года, но они будут вступать в силу только в следующем году.

Ранее президент России Владимир Путин поручил запустить систему проверки на наличие полисов ОСАГО по камерам до 1 ноября 2025 года.

Российский Минздрав ранее доработал проект приказа об утверждении нового порядка медосвидетельствования на состояние опьянения — водителей ждет ужесточение правил проверки на алкоголь и наркотики. В обновленном порядке среди прочего уточняется, что освидетельствование не проводится, если человек или его законный представитель не дали добровольное информированное согласие в письменной форме. Тогда оформляется справка об отказе — автомобилист будет автоматически признан виновным, его оштрафуют и лишат прав на год и более.

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