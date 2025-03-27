Водителям ужесточат правила проверки на алкоголь и наркотики. Что изменится уже с 1 сентября?

В РФ с 1 сентября изменят правила медосвидетельствования на состояние опьянения

Российский Минздрав доработал проект приказа об утверждении нового порядка медосвидетельствования на состояние опьянения — водителей ждет ужесточение правил проверки на алкоголь и наркотики. Документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

Новый порядок вступит в силу с 1 сентября 2025-го и будет действовать до 1 сентября 2031-го. Минздрав актуализирует вопросы проведения процедуры медосвидетельствования. Проект появился в базе в середине февраля, на публичное обсуждение его вынесли 12 марта.

В частности, при оказании экстренной медпомощи пострадавшим в ДТП, а также лицам с признаками отравления веществами, производится отбор биологических объектов, которые хранятся в течение недели, и при необходимости исследуются. Также изменен перечень основных групп наркотических средств и психотропных веществ, на которые проводятся исследования. Уточнены и аспекты получения информированного добровольного согласия

В обновленном порядке также уточняется, что освидетельствование не проводится, если человек или его законный представитель не дали добровольное информированное согласие в письменной форме. Тогда оформляется справка об отказе — автомобилист будет автоматически признан виновным, его оштрафуют и лишат прав на год и более.

Кроме того, список веществ, наличие которых будут проверять, впервые пополнится мефедроном.

Фото: Денис Абрамов / РИА Новости

Эксперты по-разному оценивают нововведения

Адвокат Сергей Радько в беседе с «Коммерсантом» назвал важным заранее говорить водителю, что отказ от процедуры может иметь последствия. Нарколог Александр Ковтун при этом указал, что автомобилисты и сейчас дают согласие на медосвидетельствование в протоколе, который оформляет инспектор ГИБДД — тогда не нужно делать это еще раз. В свою очередь, юрист Лев Воропаев полагает, что появление еще одного документа, который надо подписывать, только напугает людей. Тогда кто-то может и вовсе отказаться подписать очередную бумагу, за что понесет наказание.

Помимо прочего, на сдачу анализа мочи теперь будет отводиться не более 60 минут. Если водитель заявит, что не может сдать биоматериал, ему придется сдать кровь. Как полагает Александр Ковтун, лимит в 60 минут исключит ситуации, когда врачу подолгу приходится ждать пациента. «Другой вопрос, если пациент умышленно не хочет сдать анализ. Его, по идее, надо бы сразу отправить на кровь — но теперь придется ждать час, соблюдая формальную норму», — высказался специалист.

С 1 января повысили штрафы за пьяную езду

В конце декабря президент России Владимир Путин подписал закон о повышении штрафов за ряд нарушений правил дорожного движения (ПДД). С 1 января 2025 года водителям, которых поймают за рулем в состоянии алкогольного опьянения, нужно будет оплатить штраф в размере 45 тысяч рублей.

МВД России предложило упростить процедуру составления документов при задержании пьяного водителя. Согласно действующим нормам, при выявлении пьяного водителя нужно составлять от трех до пяти процессуальных документов. В МВД назвали такое избыточным в ряде случаев, в связи с чем подготовили поправки в Кодекс об административных правонарушениях.

В то же время, по данным Госавтоинспекции, в 2024 году количество выявленных на дорогах пьяных водителей сократилось на 30 процентов. Подобной динамики в предыдущие годы не наблюдалось. Юрист Сергей Радько заметил, что свою роль сыграло введение в 2021 году уголовной ответственности за повторное управление авто в пьяном виде.