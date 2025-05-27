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03:13, 27 мая 2025Россия

Военблогер сообщил о тайной отправке ракет Taurus на Украину

Военблогер Романов: Украина месяц назад получила не менее 30 ракет Taurus
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Stringer / Reuters

Украине уже передали не менее тридцати немецких крылатых ракет Taurus. Об этом заявил военный блогер Владимир Романов в своем Telegram-канале.

По его утверждению, Киев получил ракеты месяц назад. «Именно с этим и были связаны недавние массовые удары по аэродромам Украины», — добавил военблогер.

16 мая канцлер Германии Фридрих Мерц сообщил, что Берлин пока не планирует поставлять Украине ракеты Taurus. Он указал, что их отправка потребует значительного времени из-за необходимости обучения военных навыкам управления системами.

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