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15:55, 27 мая 2025Бывший СССР

Военкор рассказал подробности о взятии ВС России населенного пункта в ДНР

Поддубный: При взятии Старой Николаевки штурмовикам ВС РФ помогали танки
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела БСССР)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

При взятии Вооруженными силами (ВС) России Старой Николаевки в Донецкой народной республике (ДНР) штурмовикам помогали танки. Об этом рассказал военный корреспондент Евгений Поддубный в Telegram.

По его словам, Вооруженные силы Украины (ВСУ) имели преимущество из-за расположения Старой Николаевки на открытой местности. Военкор объяснил, что украинские операторы дронов оказывали сильное воздействие на армию России на данном участке фронта.

«В свою очередь нашим парням поддержку при штурме населенного пункта оказывали танковые экипажи, работающие с закрытых огневых позиций», — рассказал Поддубный.

О взятии Старой Николаевки ВС России стало известно 27 мая. Информацию об этом подтвердили в Минобороны России.

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