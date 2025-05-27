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19:56, 27 мая 2025Россия

Возвращенные из Сум жители Курской области рассказали о расправах ВСУ над мирными русскими

РИА Новости: Возвращенные из Сум жители Курской области заявили о расправах ВСУ
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Stringer / Reuters

Возвращенные из Сумской области Украины жители Курской области рассказали о расправах военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) с мирными гражданами. Об этом заявил прокурор российского региона Алексей Цуканов, передает РИА Новости.

Представитель правоохранительных органов отметил, что за последнее время с территории соседней республики в Россию вернули 126 человек, из них 20 — на минувшей неделе.

«Большинству требуется медицинская помощь, люди ранены как физически, так и морально. Они рассказывают о зверствах, произошедших на их глазах», — сказал Цуканов.

По его словам, россияне, в частности, рассказывали о расправах над стариками, женщинами и детьми «только потому, что они были русскими».

Ранее сообщалось, что свыше 700 жителей Курской области пострадали в результате действий ВСУ, более 300 человек спасти не удалось. Судьба более 700 россиян, включая детей, до сих пор неизвестна.

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