В Курской области раскрыли число жертв после вторжения ВСУ в регион

Прокурор Цуканов: Более 300 жертв выявили после вторжения ВСУ в Курскую область

Более 300 жертв среди мирных жителей выявили после вторжения Вооруженных сил Украины в Курскую область. Такое число раскрыл прокурор приграничного российского региона Алексей Цуканов, его слова приводит ТАСС.

По его данным, еще свыше 700 граждан пострадали. Кроме того, как утверждает прокурор, судьба более 700 жителей Курской области, включая детей, до сих пор неизвестна.

«Судьба 789 лиц в настоящее время неизвестна, среди них четверо детей», — пояснил Цуканов в ходе круглого стола на тему «Курская область — форпост России, сохранение исторической памяти и правды».

Ранее временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн рассказал о пенсионере Александре Григорьеве, которого не стало после издевательств украинских солдат.

До этого в Госдуме пообещали награду в пять миллионов рублей за поимку солдат ВСУ, издевавшихся над пожилым мужчиной из Курской области.